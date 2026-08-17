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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهمىا في القليوبية

متهم
متهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقليوبية للنصب والإحتيال على المواطنين.

رصدت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان بنها بالقليوبية للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات فى أحد المجالات ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه ، وأمكن ضبط مالكه ، وبحوزته (عدد من الإستمارات ونماذج الإمتحانات  الخاصة بالكيان – عدد من الكشوفات الخاصة بأسماء الطلبة والمتدربين والمبالغ المالية المدفوعة – ختم أكلاشيه) .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.. 

الأجهزة الأمنية القليوبية المصنفات

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