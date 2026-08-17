ضبط كمية كبيرة من العطور المغشوشة داخل مصنع بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط القائمين على مصنع "غير مرخص" لإنتاج وتعبئة العطور "مجهولة المصدر" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وضُبط بداخله (أكثر من 19 ألف عبوة عطور مصنعة من خامات بدون مستندات دالة على مصدرها ومدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية "منتج نهائى" – أكثر من 8 طن "كحول، مادة عطرية، مادة مثبتة" معبأة داخل براميل وعبوات "بدون مستندات دالة على مصدرها " ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام لسوء التخزين "مستلزمات إنتاج" – 16 ألف "عبوة فارغة ، كرتونة –غطاء" مدون عليها ذات البيانات التجارية المغشوشة والمقلدة "مستلزمات تعبئة" – خط إنتاج) ، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.