تكريم أوائل الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة داخل دمياط

كرّم الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم، عددًا من مديري الإدارات والعاملين بالديوان العام، تقديرًا لتميزهم وجهودهم المبذولة في دعم منظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد خليفة، المستشار العسكري للمحافظة .

حيث كرّم محافظ دمياط الأستاذ أحمد بدران، مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، والأستاذة مروة البراموني، مدير إدارة الموارد البشرية، والأستاذة مروى عطية، تقديرًا لجهودهم في دعم منظومة العمل والمساهمة في انتظام الأداء داخل الديوان العام.

الدورات التدريبيه

وشمل التكريم كذلك أوائل الدورات التدريبية للنصف الثاني من الخطة التدريبية لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بمركز التنمية المحلية بسقارة، وهم: الأستاذ محمد سيد هلال، والأستاذة صابرين محمد العيشي، والأستاذة سهى يحيى شطا، والأستاذة شيرين عكاشة، والأستاذ علاء السيد الحسيني، والأستاذة أحلام عبدالعليم الدنجاوي، والأستاذة ولاء قنديل، مسؤول التدريب، والأستاذة شيرين الحسيني، مدير مركز التنمية البشرية.

وامتد التكريم ليشمل أعضاء وحدة التحكم في الشبكات والربط الإلكتروني، تقديرًا لما يبذلونه من جهود وتفانٍ في أداء مهامهم ودعم منظومة التحول الرقمي والربط الإلكتروني بالمحافظة، وهم: الأستاذ محمد شنشن، مدير الوحدة، والمهندس جمال مصباح، والأستاذ جهاد الجلاد، والمهندسة حسناء اللبان، والأستاذ سيف الدين عجوة، والأستاذ محمد عز الدين لطفي.

وأكد محافظ دمياط أن التكريم يأتي تقديرًا للعطاء والتميز في العمل، وتحفيزًا للعاملين على مواصلة بذل الجهود والارتقاء بمستوى الأداء، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.