قبل بيعها بالأسواق.. الأمن يداهم مصنعا لإنتاج طفايات حريق مغشوشة بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط القائمين على مصنع "غير مرخص" لإنتاج وتعبئة طفايات الحريق "مجهولة المصدر" كائن بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية .

وضُبط بداخله (250 طفاية حريق مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية "منتج نهائى" – 600 كرتونة فارغة مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية "مستلزمات إنتاج" – 20 صندوق معدنى لتثبيت خراطيم الحريق – 200 شهادة ضمان مطبوعة ومدون عليها بيانات مقلدة لإحدى العلامات التجارية "مستلزمات إنتاج" –لافتة مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية)، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.