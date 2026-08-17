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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يكرم 75 من أوائل الشهادات العامة .. ويؤكد: الاستثمار في الإنسان أساس بناء المستقبل

جانب من التكريم
جانب من التكريم
إبراهيم الهواري

شهد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، احتفالية تكريم أوائل الشهادات العامة للعام الدراسي 2025/2026، والتي أقيمت بقصر ثقافة القناطر الخيرية، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس أمناء التعليم بالقليوبية، والأستاذ أحمد درويش رئيس منطقة إقليم القاهرة وجنوب الصعيد لقصور الثقافة، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأولياء أمور الطلاب المكرمين.


وخلال الاحتفالية، قام محافظ القليوبية بتكريم 75 طالبًا وطالبة من أوائل الشهادات، تقديرًا لتفوقهم وتميزهم وما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لأبنائنا المتفوقين وتحفيزًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتميز.


وشمل التكريم 50 طالبًا من أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، و15 طالبًا من أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة، و3 طلاب من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة القليوبية، و4 طلاب من أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى 3 طلاب من أوائل الثانوية المدمجة على مستوى المحافظة.


وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل، مشيرًا إلى أن الهدف الحقيقي من العملية التعليمية لا يقتصر على الحصول على الشهادة أو تحقيق الدرجات المرتفعة، وإنما يتمثل في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته وإكسابه المعرفة والمفاهيم والمهارات التي تمكنه من التعامل مع متغيرات الحياة والمشاركة الفاعلة في بناء وطنه.


وأوضح المحافظ أن الشهادة ليست هي الهدف في حد ذاتها، وإنما الأهم هو ما يكتسبه الطالب من علم وفهم ومفاهيم ومهارات وقدرة على التفكير والإبداع وحل المشكلات، مؤكدًا أن سوق العمل والحياة المستقبلية تحتاج إلى شخص يمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على التعلم المستمر، وليس مجرد شهادة دراسية.


وأضاف محافظ القليوبية أن رحلة التعلم لا تنتهي بالحصول على الشهادة، بل تبدأ معها مرحلة جديدة من اكتساب الخبرات وتطوير المهارات، داعيًا الطلاب المكرمين إلى الحفاظ على شغفهم بالتعلم، والاستمرار في تطوير أنفسهم، وعدم الاكتفاء بما حققوه من تفوق، مؤكدًا أن ما وصلوا إليه اليوم هو بداية لطريق طويل من النجاح والعطاء.


وأشار المحافظ إلى أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، وأن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم وبناء أجيال تمتلك العلم والمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة، مؤكدًا أن أبناء القليوبية لديهم من القدرات والطاقات ما يؤهلهم لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم المحافظة عاليًا.


كما أعرب المحافظ عن فخره بحصول عدد من أبناء القليوبية على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذا التفوق يمثل ثمرة تكامل جهود الطالب والأسرة والمعلم والمدرسة، ويعكس ما تبذله الدولة من جهود للارتقاء بالعملية التعليمية.


ووجه المحافظ خالص التهنئة للطلاب والطالبات المكرمين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح في مراحلهم التعليمية المقبلة، مؤكدًا أن عليهم مسؤولية كبيرة في المستقبل، وأن الوطن ينتظر منهم الكثير من العمل والعلم والإبداع.


كما وجه محافظ القليوبية الشكر والتقدير لأولياء الأمور، لما قدموه من دعم ورعاية وتشجيع لأبنائهم، وكذلك للمعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم، تقديرًا لجهودهم المخلصة في رعاية الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية.


وشهدت الاحتفالية تكريم الطلاب وسط أجواء من الفرحة والفخر، احتفاءً بما حققه أبناء القليوبية من إنجازات علمية، وتحفيزًا لهم ولزملائهم على مواصلة مسيرة التفوق والتعلم، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك العلم والمعرفة والمهارات، وقادر على المشاركة في بناء مستقبل الوطن.

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