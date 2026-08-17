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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يشن حملة مفاجئة صباح اليوم على المخابز البلدية المدعمة بطوخ

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

شنّ الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، صباح اليوم، حملة مفاجئة على عدد من المخابز البلدية المدعمة بمدينة طوخ، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى جودة رغيف الخبز البلدي المدعم، ومدى الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، وانتظام تقديم الخدمة للمواطنين.


جاء ذلك بحضور الدكتور تامر صلاح، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، والمهندس وائل جمعة، رئيس مدينة طوخ، وعدد من القيادات والأجهزة المعنية.
وخلال الجولة، تابع المحافظ مراحل إنتاج الخبز البلدي داخل المخابز، حيث تم مراجعة وزن رغيف الخبز والتأكد من مطابقته للأوزان المقررة، كما تم مراجعة أرصدة الدقيق بالمخابز ومطابقتها مع معدلات التشغيل والإنتاج، للتأكد من انتظام دورة العمل وعدم وجود أي مخالفات أو تلاعب في كميات الدقيق المخصصة للمخابز.
كما اطّلع المحافظ على مستوى جودة الأرغفة المنتجة، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالأوزان والمواصفات المقررة، وحسن التعامل مع المواطنين، والتأكد من انتظام صرف الخبز البلدي المدعم للمستحقين.
وشدد محافظ القليوبية على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز البلدية المدعمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان حصولهم على رغيف خبز بلدي مدعم مطابق للمواصفات.
كما وجّه المحافظ بتكثيف المتابعة الميدانية والتفتيش المستمر على المخابز، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو مخالفات، بما يضمن انتظام منظومة الخبز وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

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