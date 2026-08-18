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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ملصق تعريفي على سيارات الإسعاف .. محافظ القليوبية يوجه بجدول أسبوعي لاستقبال مصابي الحوادث بالمستشفيات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث آليات تفعيل جدول أسبوعي لتنظيم استقبال حالات الإسعاف والحوادث والمصابين بمستشفيات شمال المحافظة، بما يضمن الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وتعزيز التنسيق بين مرفق الإسعاف والمنشآت الصحية.
وأكد المحافظ أن تنظيم استقبال الحالات الطارئة يأتي ضمن جهود تطوير منظومة الطوارئ ورفع كفاءة الاستجابة للحالات، مشددًا على ضرورة وجود آليات واضحة لتوجيه المصابين إلى المنشأة الصحية المناسبة وفقًا للإمكانات والطاقة الاستيعابية لكل مستشفى.


ووجّه المحافظ بتفعيل جدول أسبوعي لاستقبال حالات الحوادث والمصابين المحولة عن طريق مرفق الإسعاف، بحيث يتم تخصيص يومين أسبوعيًا لكل من مستشفى بنها الجامعي، ومستشفى بنها التعليمي، ومستشفى التأمين الصحي، فيما يتم تخصيص يوم واحد أسبوعيًا لمستشفى كفر شكر التخصصي، وفق جدول يتم إعداده والتنسيق بشأنه مسبقًا.
وشدد على التزام مرفق الإسعاف بتوجيه حالات الحوادث والمصابين إلى المستشفى المحددة لاستقبال الحالات في اليوم المقرر، بما يساهم في توزيع الحالات بصورة أفضل، والحد من تكدس أقسام الطوارئ، وسرعة تقديم الخدمة الطبية للمصابين.
كما وجّه بوضع ملصق تعريفي «ستيكر» على سيارات الإسعاف يوضح المستشفى المقرر توجه الحالات إليها وفقًا لجدول الاستقبال الأسبوعي، لتسهيل تحديد وجهة المصاب والتوجه به مباشرة إلى المستشفى المحددة.
وأوضح المحافظ أنه في حال رغبة المصاب أو ذويه في التوجه إلى مستشفى أخرى من بين المستشفيات الأربع المدرجة ضمن منظومة الاستقبال، يتم تقديم الخدمة الطبية وفق القواعد والإجراءات المنظمة، مع تحمل مقابل تقديم الخدمة المقرر، بما لا يؤثر على سرعة التعامل مع الحالات الطارئة أو انتظام المنظومة.
وشدد محافظ القليوبية على رفع درجة الاستعداد والجاهزية بالمستشفيات والجهات الصحية المعنية، والتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة وسرعة، مع رصد أي معوقات قد تؤثر على عملية النقل أو تقديم الخدمة الطبية والعمل على تلافيها.
وفي سياق متصل، وجّه المحافظ وكيل وزارة الصحة بإعداد مذكرة للتنسيق مع الجهات المعنية بشأن آلية استقبال الجثامين، سواء المعلومة أو مجهولة الهوية، إلى جانب حصر جميع الجثامين الموجودة داخل ثلاجات مستشفيات المحافظة، وإعداد بيان تفصيلي بأعدادها وحالتها وموقف الإجراءات الخاصة بكل جثمان.
كما وجّه بالتنسيق بشأن أماكن حفظ الجثامين داخل الثلاجات المتاحة وفقًا للطاقة الاستيعابية والإمكانات المتوفرة، مع سرعة استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالجثامين مجهولة الهوية، بما يضمن توفير أماكن لاستقبال الحالات الأخرى وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة.
وأكد المحافظ أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه، ورفع كفاءة التنسيق بين جميع الجهات المشاركة في منظومة الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحسين تنظيم استقبال الحالات والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

القليوبية محافظ القليوبية مرفق الإسعاف نقل المصابين مستشفى بنها الجامعي

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