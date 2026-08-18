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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ابن أخته.. الداخلية تكشف حقيقة محاولة شخص خطف طفل بالقليوبية

المتهمون
المتهمون
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن الادعاء بقيام الأهالى بإمساك أحد الأشخاص حال قيامه بمحاولة خطف طفل بأحد الطرق بالقليوبية.
 


 بالفحص، تبين أنه بتاريخ 12 الجارى، تلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغا من الأهالى بقيام 3 أشخاص بالإمساك بآخر وتكبيله حال قيامه بمحاولة خطف طفل بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تم التقابل مع 3 عمال، مقيمين بمحافظة الجيزة، وبسؤالهم قرروا بقيامهم بالإمساك بعامل، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، وتقييده حال اصطحابه طفلا كان فى حالة بكاء، ظناً منهم قيامه بمحاولة خطفه، وبسؤال الأخير قرر أن الطفل المذكور نجل شقيقته، وكان فى زيارة لوالد الطفل لانفصاله عن شقيقته، وبسؤال والدة الطفل أيدت ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تسليم الطفل لوالدته وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته.


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى خطف طفل

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