القبض على شخص ينقب عن الآثار داخل منزل بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر القائم على النشر من القيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات المملوكة له بقنا.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن وأمكن تحديد القائم على النشر، بالمعاش، مقيم بدائرة مركز شرطة قنا.

وبسؤاله، قرر أنه بتاريخ 14 الجارى، اكتشف قيام نجله بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزله.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل، مقيم بدائرة المركز، وتم بإرشاده ضبط الأدوات المستخدمة فى التنقيب، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





