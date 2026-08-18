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حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران

حريق
حريق
محمد شراط

اندلع حريق، منذ قليل، داخل مستشفى الحسين الجامعي بمنطقة الدراسة، وسط حالة من الاستنفار، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، للتعامل مع النيران والسيطرة عليها ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المستشفى.

 

حريق مستشفى الحسين الجامعي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي، وعلى الفور جرى الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، بالتزامن مع تحرك فرق الإطفاء لمحاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على مصدر النيران، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين محيط المستشفى ومنع امتداد الحريق.

وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها في الوقت الحالي للسيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد، فيما تعمل الأجهزة المعنية على الوقوف على ملابسات وأسباب اندلاع النيران وحصر الخسائر الناجمة عن الواقعة.

ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإخطار جهات التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، وسؤال شهود العيان والعاملين بالمستشفى عقب انتهاء أعمال السيطرة على النيران.

حريق حريق مستشفى مستشفى الحسين الحسين

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