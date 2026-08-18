هددها لمنعها من الإفصاح عنه.. القبض على سائق تحرش بطفلة في البحيرة

كشفت الأجهزة الامنية بالبحيرة ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام عم زوجها بالتحرش بنجلتها "سن 7" وتهديدها بإلحاق الأذى بها حال إخبار والديها بالبحيرة.







وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 / يوليو المنقضى تبلغ لمركز شرطة شبراخيت من (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (عم زوجها ) لقيامه بالتحرش بنجلتها والتعدى عليها وتهديدها بإلحاق الأذى بها حال إخبار والديها .

وأمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه فى حينه ( سائق "سن62" – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.