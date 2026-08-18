القبض على شخصين سرقا دراجة نارية بالشرقية

كشفت الأجهزة الامنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر القائم على النشر من سرقة دراجته النارية حال توقفها أمام منزله بالشرقية.



بالفحص، تبين أنه بتاريخ 24 يوليو المنقضى، تبلغ لمركز شرطة منيا القمح من طالب، مقيم بدائرة المركز، باكتشافه سرقة دراجته النارية "بدون لوحات معدنية" حال توقفها أمام محل سكنه بدائرة المركز.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطلان، مقيمان بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها، والدراجة النارية الظاهرة بالصور "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى الواقعة.

تم التحفظ على الدراجتين، واتخاذ الإجراءات القانونية.





