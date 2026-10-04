المستشار القانوني لنادي الزمالك يكشف تأثير لغة خطاب أزمة عبدالحميد معالي

كشف محمد متولى المستشار القانوني السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك تفاصيل أزمة عبدالحميد معالي بعد تغريم الزمالك 611 ألف دولار

وقال محمد متولي: العقد مع اللاعب ينص إنه في حالة حدوث نزاع، يفض النزاع عن طريق الفيفا باللغة الإنجليزية، فهو كان حق مشروع جداً طالبنا للفيفا بأن اللاعب يقدم مذكراته باللغة الإنجليزية، وفقاً للاتفاق في العقد

وواصل:حق قانوني مشروع، حتى إذا كنا على علم باللغة الفرنسية والإسبانية، ولكن أنا من حقي الطلب حتى نلتزم بالاتفاق بيننا،

وأكمل المستشار القانوني: لن أستطيع الحديث باستفاضة أو بتفاصيل في الموضوع ؛ لأن القضية مستأنفة مع زميل، ولا اريد خروج معلومة تضرب بنادي الزمالك

وأردف : كل طلباتنا في مذكرة الدفاع اتنفذت اللاعب استأنف على القرار لرغبته في الحصول على مبلغ إضافي لانه طلب 900 ألف دولار

وأوضح : في اللوائح، اللائحة تقول إن اللاعب الذي يتم فسخ عقده لسبب غير مشروع يحصل على المتبقي من قيمة عقده بطبيعة الحال وكنا نعلم أنه سيأخذ بقية عقده.

وواصل محمد متولي المستشار القانوني السابق لفريق الكرة بالزمالك: الأزمة المالية التي مر بيها نادي الزمالك، أدت لكل المواقف الموضوع ليس فردي أو شخصي على كل قضية بذاتها، ولكن هي كانت أزمة مالية ، فهي أدت لكل ما وصلنا له

واختتم المستشار القانوني تصريحاته قائلا: لكن أكيد الموضوع ليس متعمدا، ولا يوجد أخطاء كان بإيدينا نحل الأزمة ولم نفعلها ولكن عملنا كل ما في استطاعتنا وظيفتي في النادي كانت مستشار قانوني للنادي، وبالتالي أنا بقدم استشارات قانونية. لما وصل إنذار، اخبرهم الخطوات ورأيي في الأول وفي الآخر استشاري. أنا لست مسؤول عن دفع أموال