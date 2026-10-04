قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعيداً عن أهوال الحرب.. مدرسة مجانية في سيناء تمنح أطفال غزة النازحين فسحة أمل
اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر
تجار مخدرات.. القبض على شخصين غسلا 90 مليون جنيه
على غنيم: 92% زيادة في أعداد السياحة الوافدة منذ 2014.. ونستلهم من أبطال أكتوبر روح العزيمة والإصرار
زيلينسكي: سنستهدف مصافي النفط الروسية ردًا على تصعيد موسكو
الأزهر للفتوى: لا تجعلوا عقد الزواج مادةً للاستعراض وزيادة المشاهدات
اشتروا أراضي وسيارات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل ربع مليار جنيه
أبو العينين للجبهة الوطنية.. رئيس مجلس النواب يعلن رؤساء الهيئات البرلمانية لـ3 أحزاب
أضرار بغرفة المحركات.. مقذوف مجهول يصيب ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان
بزعم تحديث البيانات.. سقوط نصاب انتحل صفة موظف للنصب على عملاء البنوك
مدة العلاج أسبوع واحد .. تنبيه عاجل للمواطنين بشأن أشهر أدوية الغثيان والقيء
%11.8 ارتفاعاً في التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي خلال 7 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المستشار القانوني لنادي الزمالك يكشف تأثير لغة خطاب أزمة عبدالحميد معالي

عبدالحميدمعالي
عبدالحميدمعالي
عبدالله هشام

كشف محمد متولى المستشار القانوني السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك تفاصيل أزمة عبدالحميد معالي بعد تغريم الزمالك 611 ألف دولار 

وقال محمد متولي: العقد مع اللاعب ينص إنه في حالة حدوث نزاع، يفض النزاع عن طريق الفيفا باللغة الإنجليزية، فهو كان حق مشروع جداً طالبنا للفيفا بأن اللاعب يقدم مذكراته باللغة الإنجليزية، وفقاً للاتفاق في العقد

وواصل:حق قانوني مشروع، حتى إذا كنا على علم باللغة الفرنسية والإسبانية، ولكن أنا من حقي الطلب حتى نلتزم بالاتفاق بيننا،

وأكمل المستشار القانوني: لن أستطيع الحديث باستفاضة أو بتفاصيل في الموضوع ؛ لأن القضية مستأنفة مع زميل، ولا اريد خروج معلومة تضرب بنادي الزمالك

وأردف : كل طلباتنا في مذكرة الدفاع اتنفذت اللاعب استأنف على القرار لرغبته في الحصول على مبلغ إضافي لانه طلب 900 ألف دولار 

وأوضح : في اللوائح، اللائحة تقول إن اللاعب الذي يتم فسخ عقده لسبب غير مشروع يحصل على المتبقي من قيمة عقده بطبيعة الحال وكنا نعلم أنه سيأخذ بقية عقده.

وواصل محمد متولي المستشار القانوني السابق لفريق الكرة بالزمالك:  الأزمة المالية التي مر بيها نادي الزمالك، أدت لكل المواقف الموضوع ليس فردي أو شخصي على كل قضية بذاتها، ولكن هي كانت أزمة مالية ، فهي أدت لكل ما وصلنا له

واختتم المستشار القانوني تصريحاته قائلا: لكن أكيد الموضوع ليس متعمدا، ولا يوجد أخطاء كان بإيدينا نحل الأزمة ولم نفعلها ولكن عملنا كل ما في استطاعتنا وظيفتي في النادي كانت مستشار قانوني للنادي، وبالتالي أنا بقدم استشارات قانونية. لما وصل إنذار، اخبرهم الخطوات ورأيي في الأول وفي الآخر استشاري. أنا لست مسؤول عن دفع أموال

نادي الزمالك الزمالك عبدالحميد معالي فريق الزمالك أزمة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

الطقس اليوم

الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

موعد إجازة 6 أكتوبر

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للموظفين والطلاب.. هل الخميس عطلة رسمية؟

محمد صلاح

نادي طرابزون يحسم موقف محمد صلاح من مواجهة «كوبس» على النجيل الصناعي

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

دوري أبطال إفريقيا

«كاف» يُجري 3 تعديلات على لوائح دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

معلمة تضرب صغير بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم

«أنا آسف والله كفاية» .. مُعلمة تضرب صغيرًا بالعصا داخل مدرسة .. شاهد

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

ضبط مخابز الخبز السياحي والفينو.. حملات يومية بالأقصر ورصد 36 مخالفة

الأرصاد

الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة بالمحافظات

السياح

«السياحيين»: مصر تستهدف 22 مليون سائح في 2026 وتوسع برامجها لفتح أسواق جديدة

بالصور

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا| كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟.. أضرار نفسية وجسدية قد تمتد لسنوات

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

عمرو دياب يحيي ليلة أسطورية في إسطنبول وحضور جماهيري كبير في أول حفلاته بتركيا

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

شياكة لافتة.. روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجي في أحدث إطلالة

روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة
روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة
روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد