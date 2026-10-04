رابطة الأندية تجبر الزمالك على وجود عنصر من الجهاز الأول أمام زد

كشفت الإعلامية دينا سليم عن مصدر داخل نادي الزمالك أن الفريق كان يستعد لخوض مباراة زد المقرر لها يوم 7 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر، بجهاز فني من قطاع الناشئين،بعد اعتذار معتمد جمال.

وأوضحت خلال برنامجها "ستاد المحور" أن الزمالك خاطب رابطة الأندية للاستفسار عن موقف الجهاز الفني، إلا أن الرابطة أبلغت النادي بضرورة وجود أحد أفراد الجهاز الفني للفريق الأول خلال المباراة.

وأضافت، أن الزمالك استقر على اختيار إبراهيم صلاح للتواجد مع الفريق وقيادته فنيًا خلال مواجهة زد، بينما يتواجد معه عدد من مدربي قطاع الناشئين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تشهد الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حيث يلتقي الفريقان في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر ، على استاد القاهرة الدولي.

وتحمل مباراة الأهلي والزمالك المقبلة رقم 133 في تاريخ مواجهات القمة، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير بالمواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قناة «أون سبورت» مباريات الدوري المصري الممتاز بشكل حصري، ومن بينها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مع وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين لتغطية اللقاء.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري

كانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية بمجموعة التتويج.

وحقق الأهلي الفوز في تلك المباراة بثلاثة أهداف دون رد، ليحسم القمة لصالحه أمام الزمالك.