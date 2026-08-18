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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل محاكمة صاحب بيت فاطم المتهم بهتك العرض والتحرش.. بالصور

هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامي زين الدين زيدان
هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامي زين الدين زيدان
مصطفي رجب

تقدم دفاع المتهم محمد طاهر صاحب بيت فاطم، في أولى جلسات محاكمته بعدد من الطلبات في اتهامه بهتك العرض والتحرش في القضية 1271 لسنة 2026 إداري قصر النيل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي زين الدين زيدان وعضوية المستشارين سامح محمود السنوسي وعاشور فرج إبراهيم وهيثم فكري إبراهيم،  و حسام الفخراني وكيل النائب العام، وأمانة سر رجب شعبان و أحمد عبدالرازق.

طالب دفاع المتهم محمد طاهر خلال جلسة المحاكمة، باستدعاء المجني عليهن لمناقشتهن، واستدعاء الطب النفسي واستدعاء شهود الإثبات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل اعترافات المتهم على خلفية اتهامه بهتك العرض والتحرش وأكدت أنه بمثول المتهم محمد طاهر صاحب بيت فاطم أمام جهات التحقيقات المختصة وباستجوابه، قال إنه نشأ في محافظة الأقصر، وأنه حاصل على درجة الليسانس في الآداب قسم اللغة العربية، وأنه انتقل إلى محافظتي القاهرة والجيزة في غضون عام 2002 بحثًا عن فرصة عمل في مجال الصحافة والإعلام، فتدرب في عدة صحف حتى قيد بنقابة الصحفيين في غضون عام 2012.

وأضافت التحقيقات أنه في عام 2017 قرر إنشاء جلسات "الواتس آب" المتضمنة تقديم محتوى يتعلق بالدعم النفسي والمعنوي للمشاركين فيها وتبادل الخبرات الحياتية بين الناس وسماع مشاكلهم ومساعدتهم، موضحًا أن صفحته على فيسبوك نشر عليها محتوى يتعلق بالدعم النفسي والتنمية الذاتية والتوعية الاجتماعية، وأن اهتمامه منصب على مساعدة الأشخاص الذين يمرون بمشكلات نفسية واجتماعية وتقديم النصح والإرشاد لهم في حدود خبراته الشخصية، وأنه يتواصل مع بنات وشباب لا توجد بينه وبينهم سابقة معرفة من أجل تقديم المساعدة الإنسانية، وأن لديه منشورًا ثابتًا يشاركه يوميًا مضمونه "هل حضنت ابنتك اليوم".

وأوضح أنه أقدم على إنشاء مؤسسة بيت فاطم للتنمية والثقافة من أجل مساعدة الناس، وأقر في أقواله بصحة علاقته بالمجني عليهن وعلمه اليقيني بجميع مشكلاتهن الخاصة، وأنه قدم لهن الدعم والاهتمام لخروجهن من تلك الأزمات، منتهيًا بأنه عقب ذلك اعتدى عليهن جنسيًا، وأنه أقام الكثير من العلاقات الجنسية معهن.

صاحب بيت فاطم بيت فاطم هتك العرض

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