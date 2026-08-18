سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

كشفت الأجهزة ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من سرقة دراجته النارية حال توقفها بأحد المناطق بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بالقاهرة من (عامل ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس ) بإكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها أمام أحد العقارات بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية ومركبات التروسيكل بأسلوب "توصيل الأسلاك " وإرتكابهما عدد (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية ومركبات التروسيكل المستولى عليها لدى عميليهما "سيئا النية" (عاملين - مقيمين بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة) "تم ضبطهما".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.