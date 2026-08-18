رد على موبايله.. كواليس مقتل شاب على يد صديقه في السلام

لقي شاب مصرعه داخل محل بقالة بمنطقة جسر السويس في السلام، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين شخصين، بسبب خلاف بدأ عندما رد المجني عليه على هاتف أحدهما المحمول على سبيل المزاح.

مشاجرة تنتهي بمقتل شاب في السلام

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام أول بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب داخل أحد محال البقالة بمنطقة جسر السويس.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى «علوف. ع»، 26 سنة، عاطل، مصابًا بطعنة في الصدر من الجهة اليسرى أعلى الكتف، أسفرت عن وفاته.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال شاهدين من العاملين بالمحل، حيث أكدا أنهما فوجئا بدخول المجني عليه إلى المحل، يتبعه شخصان مجهولان، تعديا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما، حتى سقط أرضًا، ثم فرّا هاربين.

خلاف بسبب «الهزار»

وكشفت التحريات أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية نشبت أمس بين المجني عليه وشخصين، يبلغان من العمر 29 و39 عامًا، عاطلين، داخل أحد المقاهي بالمنطقة، بعدما رد المجني عليه على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول على سبيل المزاح.

وانتهت المشادة في حينها بالصلح بين الطرفين، إلا أن المجني عليه كرر الفعل ذاته اليوم داخل المقهى، ما أدى إلى تجدد الخلاف ونشوب مشاجرة بينهم.

وأضافت التحريات أن المجني عليه غادر المقهى وعبر إلى الجهة المقابلة من الطريق، إلا أن المتهم الأول تبعه، وكان بحوزته سلاح أبيض «كزلك»، وسدد له طعنة أودت بحياته، فيما فر المتهمان من مكان الواقعة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

كما تعرف عم المجني عليه على المتهمين، واتهمهما بالتسبب في وفاة نجل شقيقه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.