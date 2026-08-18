سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابى يضم (5 أشخاص ، سيدة - مقيمين بمحافظة القاهرة) تخصص نشاطهم الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية بقصد تحقيق أرباح مالية من المواطنين المتعاملين معهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وضبط بحوزتهم (عدد من الكارنيهات والنماذج المقلدة والمنسوبة لعدد من الجهات الحكومية – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى أعمال التزوير– 2 جهاز لاب توب –هواتف محمولة) وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.