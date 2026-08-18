محاكمة 4 متهمين بقضية خلية حدائق القبة.. في هذا الموعد

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت المقبل 22 أغسطس 2026، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 4 متهمين فى القضية رقم 283 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2015، وحتي 4 مايو 2020، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجه للمتهم حيازة سلاح ناري غير مششخنا، وحيازة طلقات نارية، ووجه للمتهمين من الثانى، وحتى الرابع الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

وأضافت التحقيقات اشتراك المتهمين من الأول وحتى الأخير في غرض جنائي منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.