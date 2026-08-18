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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حراسة أمنية مشددة لعرض التوربيني على النيابة بتهمة إستغلال الأطفال في التسول

المتهم باستغلال أطفال التسول
المتهم باستغلال أطفال التسول
الغربية أحمد علي

دفعت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية ، منذ قليل بحراسة أمنية مشددة مدعومة بتشكيلات من دوريات الشرطة والأمن المركزي لعرض "التوربيني الجديد" على جهات التحقيق بنيابة مركز بسيون بتهمة استغلال صغيرتين في أعمال التسول وانتهاك حقوق الطفل.

حراسةأمنية مشددة 


وتباشر جهات التحقيق بنيابة مركز بسيون دورها في التحقيق مع المتهم بارتكاب الواقعة بناء على توجيهات من المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بفتح باب التحقيق وتفريغ كاميرات مراقبه وأخذ أقوال المتهم وشهود عيان من جيرانه بنطاق قرية محلة اللبن .

تحرك نيابي عاجل 

وكان ضباط المباحث الجنائية بالغربية تمكنوا من ضبط عاطل ثلاثيني اشتهر وسط جيرانه ب"التوربيني الجديد" لاستغلاله أطفال مجهولي النسب والهوية في أعمال التسول من المارة فضلا عن تخصيص إقامة وسكن داخل منزل مكون من طابقين وسط جيرانه بقرية محلة اللبن بمركز بسيون .

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد برصد مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك ، يفيد محتواه برصد مواطن استغلال شاب يدعي "ا.ن"38 سنة عاطل لعدد من الأطفال مجهولي النسب والهوية واحتجازهم بإقامة داخل منزل مكون من طابقين بنطاق قرية محلة اللبن بنطاق دائرة المركز.


رواية شهود عيان 


في المقابل كشف شهود عيان، من أبناء القرية عن رصد جهات التحقيق الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك، حول خلاف بين شخص ومصور الفيديو علي حجز صغيرتين في نهاية العقد الأول من عمرها جاء نتيجة خلاف استغلالهما في وقائع التسول من المواطنين بمختلف شوارع وميادين بسيون .

جهود أمنية 


وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بسيون من ضبط أطراف الفيديو المتداول، وبالفحص تبين استغلال كلا شخصين"المصور والشخص الآخر " استغلال صغيرتين في مجال التسول رغم صغر سنهما .

مناشدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي 


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك وتويتر مقطع فيديو يحوي قيام مواطن بتصوير جاره حال احتجازه صغيرتين داخل منزل المعزول بوسط شوارع دائرة مركز بسيون .

فريق بحث جنائي 

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة بناء علي توجيهات اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بالغربية ، والعميد سامح نجيده رئيس مباحث المديرية والعقيد أحمد الهرميل رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي كفر الزيات وبسيون، فتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بسيون برئاسة الرائد أحمد دبيس وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط أطراف الفيديو وبمواجهتهما اعترفا بواقعة استغلال صغيرتين في التسول .

سقوط أطراف الواقعة 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية التوربيني التسول اطفال صغيرتين بسيون

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