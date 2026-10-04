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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع موقف زيادة مخزون السلع الاستراتيجية واستقرار الأسواق

رئيس الوزراء يتابع موقف زيادة مخزون السلع الاستراتيجية
رئيس الوزراء يتابع موقف زيادة مخزون السلع الاستراتيجية
كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة موقف زيادة مخزون السلع الاستراتيجية واستقرار الأسواق، وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من المسئولين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن توفير مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية وتأمين الاحتياطيات الآمنة منها يأتي ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة، تنفيذاً للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشدداً على أن الدولة حريصة على تسخير جميع الموارد اللازمة وتنسيق الجهود المشتركة لبناء مخزونات استراتيجية مطمئنة وكافية لمدد زمنية طويلة تضمن استدامة تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، لاسيما في ظل الأحداث الإقليمية والعالمية المضطربة.

 رفع معدلات الكفاية والجاهزية

وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً للموقف التنفيذي للجهود المتكاملة المبذولة في هذا الصدد بالتنسيق بين وزارات: التموين، والزراعة، والمالية، والتخطيط، وجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، لتعزيز أرصدة ومخزونات السلع الحيوية، وفي مقدمتها القمح، والزيوت، والسكر، واللحوم والدواجن، والمحاصيل التعاقدية والاستراتيجية؛ بما يسهم في رفع معدلات الكفاية والجاهزية، مع مراجعة التدفقات المالية واللوجستية اللازمة لضمان انتظام التوريدات واستدامة سلاسل الإمداد على مدار الفترات المقبلة.

كما تناول الاجتماع استعراض خطط وإجراءات التوسع في زيادة عدد المنافذ والمعارض السلعية التابعة لمختلف الجهات المعنية، سواء الثابتة أو المتحركة، على مستوى الجمهورية، لاسيما في المناطق الأكثر احتياجاً والقرى والنجوع، لإتاحة السلع بكميات وفيرة وأسعار مناسبة للمواطنين؛ بالتوازي مع تكثيف آليات المتابعة الدورية للأسواق ورصد حركة تداول السلع والأسعار بصورة يومية، والوقوف الميداني المستمر على وفرة المعروض وتلبية متطلبات المواطنين دون أي معوقات.

رئيس الوزراء مخزون السلع استقرار الأسواق الدكتور بهاء الغنام وزير التخطيط التموين الوزراء

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