مجلس الوزراء يطلق الموقع الإلكتروني لـ«منتدى مصر 2026» تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

أطلق مجلس الوزراء الموقع الإلكتروني لـ«منتدى مصر 2026»، ليكون منصة تفاعلية تتيح للمواطنين والخبراء والمتخصصين المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم بشأن القضايا المطروحة للنقاش خلال المنتدى.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإيلاء الرأي العام أهمية قصوى، وتوسيع دائرة المشاركة والحوار حول القضايا والأولويات التي تشغل المواطن المصري .

ويأتي إطلاق الموقع استجابة لدعوة السيد الرئيس لكافة مؤسسات الدولة والخبراء وأبناء الشعب المصري، بمختلف الأطياف والتوجهات، إلى المشاركة في أعمال المنتدى، والتسجيل وإبداء الآراء وتقديم المقترحات، بما يسهم في توسيع دائرة الحوار والاستفادة من مختلف الرؤى في إعداد جلسات المنتدى ومناقشاته، اتساقًا مع تأكيد سيادته: «بالمشاركة والحوار، نبني معًا مستقبل وطننا».

ويمكن للمواطنين والخبراء والمتخصصين التسجيل والمشاركة وإبداء آرائهم ومقترحاتهم من خلال الموقع الرسمي للمنتدى عبر الرابط التالي:

https://EgyptForum.gov.eg