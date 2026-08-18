بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 63 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارات بشأن السماح لعدد من المواطنين المصريين بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وجاءت القرارات أرقام 1240 و1241 و1242 لسنة 2026، حيث شمل كل قرار الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، ليصل إجمالي المشمولين بالقرارات الثلاثة إلى 63 مواطنًا.

وجاء القرار رقم 1240 لسنة 2026 متضمنًا أسماء 21 مواطنًا، أولهم كريم جمال محمود وآخرهم محمود محمد توفيق.

كما تضمن القرار رقم 1241 لسنة 2026 الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وكان أول الأسماء الواردة به محمد محمد محمود وآخرها كريم أحمد حافظ.

وشمل القرار رقم 1242 لسنة 2026 21 مواطنًا أيضًا، وجاء حامد خالد حامد في مقدمة الأسماء، وآخر الأسماء أحمد محمود متولي.