محاكمة 7 متهمين بخلية داعش حلوان.. السبت

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، السبت المقبل الموافق 22 أغسطس 2026، محاكمة 7 متهمين، في القضية رقم 253582 لسنة 2025 جنايات حلوان.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في عضون الفترة من عام 2023 وحتى أكتوبر 2024، المتهمان الأول الثانى توليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الرابع وحتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية موضوع الاتهام مع علمهم باغراضها.