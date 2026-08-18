بالأسماء.. وزير الداخلية يرد الجنسية المصرية لـ 14 شخصًا

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية القرار رقم 1239 لسنة 2026، بشأن رد الجنسية المصرية لـ14 شخصًا.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.

وجاء بالمادة الأولى على رد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم إبراهيم أحمد محمد وآخرهم السيدة ليلي سيد محمد، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية.