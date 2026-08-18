هددني وحاول معي مرتين.. إحدى ضحايا صاحب بيت فاطم تدينه قبل المحاكمة

ينشر موقع صدى البلد قبل نظر محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، محاكمة محمد طاهر، صاحب مؤسسة «بيت فاطم»، لاتهامه في قضايا تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي على أربع فتيات.

شهدت إحدى الضحايا أنها شاهدت منشور للمتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من حسابه الشخصي عن جلسات الونس تقام بمحافظة الإسكندرية فقامت بالتعليق علي تلك المنشورات لرغبتها في معرفة التفاصيل الخاصة بتلك الجلسات،

فقام المتهم بمراسلتها وطلب منها حضور تلك الجلسات فاستجابت لطلبه وحضرت تلك الجلسات وقامت باطلاع المتهم على جميع مشاكلها الخاصة شارحه إياها على نحو مفصل ودقيق وكذا علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فبدأ بالتقرب منها والتودد اليها والاهتمام بها حتى تمكن من كسب ثقتها والتأثير عليها نفسياً،

وأضافت أنه في بداية شهر ديسمبر للعام ۲۰۲۵ جاءت لحضور حفل افتتاح مؤسسة بيت فاطم للتنمية والثقافة بمنطقة جاردن سيتي، وبذات اليوم طلب منها المتهم العمل معه ببيت فاطم بوظيفة الاستقبال حينما تأكد من ضعفها وعدم علم أهلها بتواجدها بالقاهرة وما تعرضت له من وقائع تحرش سابقة من مجهولين فوافقت علي ذلك، وفي خلال تلك الفترة كان يهددها دائماً بطردها عن العمل علي الرغم من علمه اليقين باحتياجها له، وأنها اثناء العمل كانت تحتضنه كأخ اكبر لها .

ثم بدأت تشعر ان تلك الاحضان لم تعد مريحة بالنسبة لها، وبتاريخ ٢٠٢٦/١/١١ كان قد اتفقا فيما بينهما علي مشاهدة فيلم معاً في أحدى الغرف المتواجدة بمقر المؤسسة وخلال ذلك واثناء تواجدهما بالقرب من بعضهما حاول المتهم تقبليها مرتين الا انه لم ينجح في ذلك، مقرره ارتكابه تلك الأفعال بقصد هتك عرضها والحصول منها علي منفعة جنسية مستغلا في ذلك حالة الضعف والحاجة والظروف الأسرية التي تمر بها والتي افضت له بها وما كانت تمر به من ظروف نفسية ومادية سيئة وواقعة التحرش السابقة التي افصحت له عنها وكونه رب عملها فأستغل كل ذلك وارتكب تلك الأفعال.

أسندت النيابة إلى المتهم ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى 11 يناير 2026، بدائرتي قصر النيل والسادس من أكتوبر بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث اتهمته باستغلال المجني عليهن عن طريق الخداع والاحتيال واستغلال حالتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية، بزعم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن، قبل أن يستغلهن جنسيًا.

وأضاف أمر الإحالة اتهام المتهم بهتك عرض إحدى المجني عليهن بالقوة، مستغلًا سلطته الوظيفية عليها أثناء عملها بمؤسسة «بيت فاطم»، وذلك من خلال ملامسة جسدها ومحاولة تقبيلها دون رضاها.

وأسندت النيابة إليه كذلك تهمة هتك عرض مجني عليها أخرى، مستغلًا سلطته عليها بصفتها متطوعة بالمؤسسة، وارتكاب أفعال تمس حرمة جسدها دون موافقتها، وفقًا لما جاء بأوراق القضية.

كما شملت الاتهامات هتك عرض مجني عليها ثالثة، وارتكاب اعتداء جنسي بحقها دون رضاها، إضافة إلى ملامسة مواضع العفة بالقوة.

واتهمت النيابة المتهم أيضًا بهتك عرض مجني عليها رابعة بالقوة، من خلال ملامسة مواضع العفة والتعدي عليها دون رضاها..

وتضمن أمر الإحالة كذلك اتهام محمد طاهر بارتكاب جريمة التحرش الجنسي بإحدى المجني عليهن، عبر توجيه إيحاءات وتلميحات ذات طبيعة جنسية بقصد الحصول على منفعة جنسية، مستغلًا سلطته الوظيفية عليها أثناء تطوعها للعمل بالمؤسسة، ووقوع الواقعة داخل مقر العمل.