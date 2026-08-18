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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 56 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. السبت

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت المقبل الموافق 22 أغسطس 2026، محاكمة 56 متهما، في القضية رقم 13987 لسنة 2024 جنايات التجمع، في القضية المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2022 وحتى 2 ديسمبر 2024، المتهمون من الأول وحتي الثامن عشر تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من التاسع عشر وحتى الأخير لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بحيازة مطبوعات للترويج لأفكار الجماعة.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 56 متهما الهيكل الإداري للإخوان إرهاب

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