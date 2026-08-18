إخلاء سبيل والدة إبراهيم شيكا على ذمة اتهام أرملته لها بالسب والتشهير

شهد مركز قطور بمحافظة الغربية، استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ ضبط الحاجة "فتحية.ا" والدة لاعب كرة القدم الراحل ، علي خلفية إتهامها في قضية جنح اقتصادية بدعوي سب وقذف من جهة أرملة إبنها المتوفي ، وهو ما لاقي عدم رضا من جهة الجيران والأقارب ، مناشدين بأهمية وضع حلول ودية ورأب الصدع بين طرفي الخلاف المذكورين .

تفاصيل صادمة



"حسبنا الله ونعم الوكيل"، بتلك الكلمات أعربت الحاجة فتحية والدة اللاعب الراحل عن استياءها لما تعرضت له من ظلم فادح قانونيا، بسبب شكوي أرملة إبنها لافتة بقولها : "خلافات مع أرملة ابني سعينا كثيرا لحلها، ولكن خلافات وفاة ابني وظروفي الصحية واجعة قلبي أوي وربنا يصبرني على قراقه ونفسي أشوف أحفادي".

خلافات قانونية

قررت جهات التحقيق بالنيابة مركز قطور ، خلال الساعات الأخيرة إخلاء سبيل والدة اللاعب إبراهيم شيكا، على خلفية اتهامها في قضية تشهير بأرملة نجلها.

تحرك أمني عاجل

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بصدور قرار من جهات التحقيق بضبط وإحضار والدة اللاعب وضبطت أثناء زيارتها لابنها الآخر داخل المركز على خلفية اتهامها في قضية تشهير، رُفعت ضدها من أرملة نجلها الراحل.

اخلاء سبيل والدة إبراهيم شيكا

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات.