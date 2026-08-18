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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رفع 945 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات التاريخية في يوم واحد بمراكز ومدن وأحياء الغربية

رفع تلال القمامة
رفع تلال القمامة
الغربية أحمد علي

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال رفع بؤر المخلفات والتراكمات التاريخية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، في إطار المتابعة اليومية لمنظومة النظافة، وتنفيذ خطة المحافظة المستمرة لرفع كفاءة أعمال النظافة وتحسين البيئة والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الأعمال المنفذة اليوم عن رفع إجمالي 945 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات، حيث تم رفع 220 طنًا بحي أول المحلة الكبرى، و155 طنًا بحي ثان المحلة الكبرى، و120 طنًا بمركز ومدينة كفر الزيات، و100 طن بمركز ومدينة سمنود، و60 طنًا بكل من حي أول طنطا، ومركز ومدينة قطور، ومركز ومدينة السنطة.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما شملت الأعمال رفع 55 طنًا بمركز ومدينة المحلة الكبرى، و40 طنًا بمركز ومدينة بسيون، و35 طنًا بمركز ومدينة زفتى، و20 طنًا بكل من مركز طنطا وحي ثان طنطا، وذلك ضمن خطة العمل اليومية لرفع التراكمات والتعامل مع بؤر المخلفات أولًا بأول.

حملات مرورية 

وأكد محافظ الغربية استمرار حملات النظافة المكثفة بجميع المراكز والمدن والأحياء، مع المتابعة المستمرة لأداء الوحدات المحلية وسرعة التعامل مع بؤر المخلفات والتراكمات، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة العامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات مرورية رقابية رفع كفاءة الخدمات

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