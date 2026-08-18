ضبط عامل تعدى على نجله بالضرب في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام طليقها بالتعدى على نجلها بالضرب بسلاح أبيض بالجيزة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12/ الجارى تبلغ لمركز شرطة البدرشين من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من طليقها لقيامه بالتعدى على نجلهما "سن 9" بالضرب ، وأضافت أن أنجالهما مقيمين رفقته لزواجها من آخر.

وأمكن ضبط المشكو فى حقه الظاهر بمقطع الفيديو (عامل "له معلومات جنائية") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه (بقطعة من الجلد إلتقطها من الأرض) ، لتأديبه لقيامه بترك منزله والتوجه لمنزل والدته دون علمه

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.