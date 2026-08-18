عامل بالشركة وراء الجريمة.. الداخلية تكشف تفاصيل السطو على سيارة نقل أموال بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من تعرضه وآخرين لواقعة سرقة مبلغ مالى خاص بإحدى شركات نقل الأموال بالجيزة

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 / الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة من 4 عاملين بإحدى شركات نقل الأموال) بأنهم عقب إستلامهم (مبالغ مالية "داخل حقائب") من أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم ، وحال قيامهم بوضع الحقائب بالسيارة قيادتهم فوجئوا بقيام شخصان مجهولان يحملان أسلحة نارية وبيضاء بتهديدهما وسرقة حقيبتان منهما وإستقلوا دراجة نارية رفقة آخر وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عاطلين ، بالإشتراك مع أحد المبلغين) ، وضبط بحوزتهم (فرد خرطوش- سلاح أبيض – دراجة نارية "مُبلغ بسرقتها" المستخدمين فى الواقعة)، وبمواجهتهم أقر الأخير بإتفاقه مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لعلمه بمحتويات الحقائب ، وتم بإرشادهم ضبط المبالغ المالية المستولى عليها ، وتبين إنفاقهم جزء من المبلغ على متطلباتهم الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.