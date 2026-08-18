القبض على أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية)، وضبط بحوزته (3 أسلحة بيضاء– هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.