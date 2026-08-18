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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سلاح وحشيش وشابو .. المؤبد لـصاحب شركة مقاولات وشقيقه لاتجارهما في المواد المخدرة بأسيوط

مجمع محاكم أسيوط
مجمع محاكم أسيوط
إيهاب عمر

قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة صاحب شركة مقاولات وشقيقه، بالسجن المؤبد وتغريم كلا منهما 100 ألف جنيه لاتجارهما بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة بمنطقة الهضبة بمركز أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد حلاوة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين إبراهيم محمد و محمد سمير الطماوي، و أمانة سر خميس محمود.

تعود وقائع القضية رقم 98 لسنة 2026 جنايات مركز أسيوط، إلى ورود معلومات الى الرائد أحمد عبد المقصود معاون وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط، تفيد قيام " ناصر . م . ك " 39 عاما، صاحب شركة مقاولات ، وشقيقه " أحمد . م .ك " 37 عاما، بالاتجار في المواد المخدرة وفرض سيطرتهما على سكان مدينة ناصر بمنطقة الهضبة.

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد أحمد عبدالمقصود والنقيب أحمد سامح معاونا وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهمين وأسفرت الحملة عن ضبطهما أثناء قيادة الأول سيارة وبتفتيش الأول عثر بحوزته على كيس بلاستيكي بداخله مادة الشابو المخدر وهاتف محمول كما عثر على 7 قطع كبيرة الحجم لمخدر الحشيش وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية آلية و 15 طلق ناري و 2 خزينة حديدية و مبلغ مالي 107 ألف و300 جنيه ، كما عثر بداخلها على كيس بلاستيكي يحتوي على مادة الشابو المخدر.

وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على 14 قطعة لمادة الحشيش المخدر وكذا مبلغ مالي 500 جنيه وهاتف محمول .

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري يقصد الدفاع عن تجارتهما والمبالغ المالية حصيلة بيع المواد المخدرة.

أسيوط محكمة جنايات أسيوط صاحب شركة مقاولات السجن المؤبد المواد المخدرة حيازة سلاح ناري

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