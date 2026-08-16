جنايات المحلة تقضي بسجن متهمين بإنهاء حياة شاب بالمؤبد 15 سنة

أصدرت محكمة جنايات المحلة، الدائرة الثالثة، اليوم، حكما قضئيا بالسجن المؤبد للمتهمين الاثنين في قضية مقتل الشاب محمود إيهاب الساكت، بعد اتهامهما بقتله خلال مشاجرة نشبت بينهما في أحد شوارع مدينة المحلة الكبرى.

المؤبد للمتهمين بقتل شاب في المحلة



وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهمين بسبب خلافات سابقة، تطورت إلى اعتداء باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابة الشاب بطعنة نافذة أودت بحياته.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بوقوع مشاجرة بمنطقة محلة البرج بدائرة القسم، أسفرت عن وفاة شاب يبلغ من العمر 20 عامًا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، فيما تمكنت القوات من ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

تحرك نيابي عاجل

التحقيقات في الواقعة، وأحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي استمعت خلال الجلسات السابقة إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة، واطلعت على تفاصيل وملابسات القضية، قبل أن تصدر حكمها اليوم بالسجن المؤبد للمتهمين