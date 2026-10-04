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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل تصل الطماطم إلى 45 جنيهًا؟.. شعبة الخضراوات تحسم الجدل

الطماطم
الطماطم
البهى عمرو

وسط موجة من التوقعات التي أثارت قلق المواطنين بشأن أسعار الطماطم خلال شهر أكتوبر، خرجت شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية لتضع حدًا لهذه التكهنات، نافيةً ما يتم تداوله عن وصول سعر كيلو الطماطم إلى 45 جنيهًا، ومؤكدة أن الأسواق لا تشهد أي أزمة في الإنتاج أو نقصًا في المعروض.

وأوضح حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن التصريحات غير الدقيقة بشأن الأسعار تخلق حالة من القلق وعدم اليقين لدى المواطنين وبعض الأجهزة الحكومية، مشيرًا إلى أن ما يحدث في أسعار الطماطم خلال هذه الفترة أمر يتكرر سنويًا مع الانتقال من العروة الصيفية إلى العروة الشتوية وانتهاء موسم وبدء آخر.

ارتفاع مؤقت في أسعار الطماطم

الطماطم
الطماطم

وأشار نجيب، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الحدث اليوم»، إلى أن الفترة الانتقالية بين العروتين قد تشهد ارتفاعًا مؤقتًا في الأسعار، موضحًا أن هذه الزيادة تستمر عادةً لمدة تتراوح بين 15 و20 يومًا، قبل أن تعود الأسعار إلى طبيعتها مع زيادة الإنتاج وتوافر كميات أكبر من الطماطم في الأسواق.

وأكد أن حركة الأسعار ترتبط بصورة أساسية بآليات العرض والطلب، لافتًا إلى أن الإنتاج مستمر خلال الشهر الحالي والشهر المقبل، مع دخول إنتاج المحافظات إلى الأسواق تباعًا.

أسعار الطماطم في الأسواق

 

وكشف نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة أن سعر كيلو الطماطم في سوق الجملة يتراوح حاليًا بين 10 و15 جنيهًا، بينما يتراوح سعره للمستهلك في أسواق التجزئة بين 14 و20 جنيهًا.

فوائد الطماطم الصحية
الطماطم

وأكد توافر الطماطم بكميات كبيرة في مختلف الأسواق والمنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى توافرها في الأحياء الشعبية، مشددًا على عدم وجود أزمة تستدعي قيام المواطنين بتخزين الطماطم.

لا داعي لتخزين الطماطم

 

وحذر نجيب من الانسياق وراء التوقعات التي تتحدث عن قفزات كبيرة في الأسعار، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يستدعي تخزين المواطنين للطماطم، في ظل استمرار الإنتاج ودخول كميات جديدة من المحافظات إلى الأسواق.

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الطماطم

وأوضح أن بعض التصريحات المتداولة لا تعكس حقيقة الوضع الفعلي في الأسواق، مشددًا على أن المعروض الحالي من الطماطم كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين.

رقابة على الأسواق

 

وأكد نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة وجود رقابة على الأسواق من جانب وزارة التموين والجهات المعنية بسلامة الغذاء، موضحًا أنه في حال حدوث أي أزمة حقيقية، سيتم الإعلان عنها ومصارحة المواطنين بها بشكل واضح.

وأشار إلى أن الدولة سبق أن تدخلت في فترات شهدت أزمات في سوق الطماطم، وجرى وقتها بحث عدد من الإجراءات، من بينها وقف التصدير، إلا أن الوضع الحالي مختلف، في ظل توافر كميات كبيرة من الإنتاج.

زيادة الإنتاج والصادرات

 

ولفت نجيب إلى أن مصر تشهد زيادة في صادرات الخضراوات والفاكهة إلى مختلف دول العالم، مؤكدًا أن حركة الإنتاج والتصدير تؤثر في السوق، إلا أن توافر المعروض حاليًا يجعل الحديث عن أزمة في الطماطم أمرًا غير دقيق.

وشدد على أن التصريحات غير الدقيقة بشأن الأسعار قد تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار بين التجار والمواطنين، وقد يستغلها البعض لتحقيق مكاسب غير مبررة، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على البيانات الفعلية وحركة السوق بدلًا من التوقعات والشائعات.

الطماطم
الطماطم

وفي النهاية، أكدت شعبة الخضراوات والفاكهة أن الطماطم متوافرة والإنتاج مستمر، وأن أي ارتفاع خلال الفترة الحالية، حال حدوثه، يرتبط بالانتقال الموسمي بين العروات ومن المتوقع أن يكون مؤقتًا، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الإقبال على التخزين.

الطماطم شعبة الخضراوات الخضراوات أسعار الطماطم شعبة الخضراوات والفاكهة

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