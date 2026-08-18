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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سحلوني وبهدلوني.. ضحية اعتداء الضرب بالمحلة تروي لحظات إعتداء أسرة زوجها| صور

الزوحة الضحية بالمحلة
الزوحة الضحية بالمحلة
الغربية أحمد علي

شهدت قرية بطينة بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، شيوع حاله من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب انتشار فيديو متداول لسحل فتاة متزوجة ، في نهاية العقد الثاني من عمرها علي يد حماتها وأفراد أسرة زوجها لخلافات مالية علي مصروف البيت .

صدمة بسبب الواقعة 

"سحلوني وبهدلوني بسبب مصروف البيت “، بتلك الكلمات أعربت الزوجة الضحية عن حزنها لافتة والدموع تنهمر ولا تفارق عيناها بقولها : ”أنا ربنا انصفني كتير في حياتي ولكني عشت لحظات قهر وظلم علي يد حماتي وزوجها وحسبنا الله ونعم الوكيل وعاوزه حقي بالقانون ".

ظلم فادح أسريا 

وأضافت الزوجة الضحية بقولها : "أنا فوجئت في غياب زوجي التنكيل والاعتداء بالضرب وسحلي في الشارع أمام أعين الجيران بسبب رفضي اتاوة مصروف البيت اللي بيطالبني بها حكايا وحماتي وزوجي رجل طيب وعاوزين نعيش في سلم " .

ضبط أطراف الواقعة 


وتمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية ، من ضبط المتهمين في واقعة الاعتداء علي فتاة متزوجه وسحلها من شعرها إثر خلافات أسرية بسبب مصروف البيت بقرية بطينة بمركز المحلة.

وكانت  قرية بطينة بمركز المحلة في محافظة الغربية حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب الاعتداء علي سيدة متزوجة عشرينية بالضرب علي أيدي حماتها وأفراد أسرة زوجها وجرها من شعرها بشوارع القرية إثر خلافات أسرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرة الزوجة يحمل رقم 46256 لسنة 2026م جنح مركز المحلة ضد زوجها وأفراد أسرته بالاعتداء بالضرب المبرح ونجاتها من الموت بأعجوبة عقب سحلها بشوارع قرية بطينة بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل 

وتحركت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية لفحص فيديو متداول عبر السوشيال ميديا بخصوص واقعة الاعتداء سعيا في ضبط طرفي الواقعة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .

اخبار محافظة الغربية سحلوني وبهدلوني زوجة ضحية حماتها بالمحلة

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