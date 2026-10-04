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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 وحقيقة إجازة الخميس

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 وحقيقة إجازة الخميس
موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 وحقيقة إجازة الخميس
ولاء عادل

تتصدر إجازة 6 أكتوبر 2026 اهتمام المواطنين مع اقتراب ذكرى انتصارات حرب أكتوبر وعيد القوات المسلحة، خاصة مع قرار ترحيل الإجازة الرسمية هذا العام إلى يوم الخميس بدلًا من موعدها المحدد في التقويم.

ويترقب الموظفون والطلاب موعد العطلة للاستفادة منها، بالتزامن مع انتهاء قائمة الإجازات الرسمية في مصر لعام 2026، إذ تأتي ذكرى انتصارات أكتوبر في ختام جدول العطلات الرسمية لهذا العام.

متى تكون إجازة 6 أكتوبر 2026؟

حددت الحكومة يوم الخميس 8 أكتوبر 2026 موعدًا للإجازة الرسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر، وذلك بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر.

ويشمل قرار الإجازة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وبالتالي، فإن العطلة الرسمية المرتبطة بذكرى 6 أكتوبر ستكون يوم الخميس 8 أكتوبر، وليس الثلاثاء 6 أكتوبر، بالنسبة إلى الجهات التي يشملها قرار رئيس مجلس الوزراء.

هل الخميس 8 أكتوبر إجازة رسمية؟

نعم، قررت الحكومة اعتبار الخميس 8 أكتوبر 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر.

ويأتي ترحيل الإجازة في إطار قرارات تنظيم العطلات الرسمية، بحيث يحصل العاملون على يوم عطلة بديل عن الموعد الأصلي للمناسبة.

أما الطلاب، فتحدد الجهات التعليمية المختصة موقف الدراسة والإجازة وفقًا للجداول والقرارات المنظمة للعمل في المدارس والجامعات.

قائمة العطلات الرسمية في مصر خلال 2026

شهد عام 2026 عددًا من الإجازات الرسمية المرتبطة بالمناسبات الدينية والوطنية، وجاءت أبرز مواعيدها كالتالي:

  • الأربعاء 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.
  • الخميس 29 يناير: عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.
  • من الخميس 19 مارس حتى الإثنين 23 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك.
  • الإثنين 13 أبريل: شم النسيم.
  • السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.
  • الخميس 7 مايو: عيد العمال.
  • الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى المبارك.
  • من الأربعاء 27 مايو حتى الأحد 31 مايو: إجازة عيد الأضحى المبارك.
  • الخميس 18 يونيو: رأس السنة الهجرية.
  • الخميس 2 يوليو: ذكرى ثورة 30 يونيو.
  • الخميس 23 يوليو: ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.
  • الخميس 27 أغسطس: المولد النبوي الشريف.
  • الخميس 8 أكتوبر: إجازة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر، بعد ترحيلها من الثلاثاء 6 أكتوبر.

لماذا يحتفل المصريون بذكرى 6 أكتوبر؟

تحل ذكرى انتصارات حرب أكتوبر في السادس من أكتوبر من كل عام، تخليدًا للعمليات العسكرية التي بدأت عام 1973 لاستعادة الأراضي المصرية المحتلة في سيناء.

وشهدت الحرب عبور القوات المسلحة المصرية قناة السويس وبدء الهجوم على المواقع الإسرائيلية في سيناء، بعد سنوات من احتلالها عقب حرب يونيو 1967.

وسبق اندلاع الحرب إعداد عسكري مكثف وخطط للعبور والخداع الاستراتيجي، إلى جانب تدريبات واسعة للقوات المشاركة في العمليات.

وتحظى ذكرى انتصارات أكتوبر بمكانة خاصة لدى المصريين، باعتبارها واحدة من أبرز المحطات في التاريخ العسكري الحديث لمصر، وترتبط باستذكار تضحيات أفراد القوات المسلحة والجهود التي بذلت خلال الحرب لاستعادة الأراضي المصرية.

آخر إجازة رسمية في عام 2026

وبعد انتهاء إجازة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر، لا يتضمن جدول العطلات الرسمية المتبقية لعام 2026 إجازات رسمية أخرى، لتكون إجازة الخميس 8 أكتوبر هي آخر عطلة رسمية في العام وفقًا للجدول المعلن.

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