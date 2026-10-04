مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم والورش في التوقيت الشتوي 2026

تتغير مواعيد عمل عدد من الأنشطة التجارية والخدمية مع تطبيق التوقيت الشتوي، وهو ما يدفع المواطنين إلى البحث عن مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات والورش، خاصة في ظل اختلاف ساعات العمل من نشاط إلى آخر.

وتتضمن المواعيد المنظمة فترات محددة لعمل المحال التجارية والمراكز والمولات، إلى جانب مواعيد مختلفة للمطاعم والكافيهات والورش، مع وجود استثناءات لبعض الأنشطة التي ترتبط بتوفير احتياجات أساسية أو تقديم خدمات لا يمكن توقفها خلال ساعات معينة.

مواعيد المحلات والمولات في التوقيت الشتوي 2026

تستقبل المحلات التجارية والمولات المواطنين بداية من الساعة السابعة صباحًا، وتستمر في العمل حتى الساعة العاشرة مساءً خلال الأيام المعتادة.

وتختلف مواعيد الإغلاق في نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية، حيث تمتد ساعات العمل حتى الساعة الحادية عشرة مساءً أيام الخميس والجمعة، وكذلك خلال العطلات والأعياد الرسمية.

مواعيد المطاعم والكافيهات والبازارات

تبدأ المطاعم والكافيهات والبازارات العمل في الخامسة صباحًا، وتستمر حتى منتصف الليل.

وفي أيام الخميس والجمعة، بالإضافة إلى الإجازات والأعياد الرسمية، يمكن أن تمتد ساعات التشغيل حتى الساعة الواحدة صباحًا، بما يتناسب مع طبيعة هذه الأنشطة وحركة الإقبال عليها خلال ساعات الليل.

مواعيد الورش والأعمال الحرفية

تفتح الورش والأعمال الحرفية الموجودة داخل المناطق السكنية أبوابها بداية من الساعة الثامنة صباحًا، ويستمر العمل بها حتى السادسة مساءً.

وتوجد بعض الاستثناءات بالنسبة للورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود، لا سيما الأنشطة التي تقدم خدمات مرتبطة بحالات الطوارئ أو الخدمات الضرورية للمركبات، وفقًا للضوابط المنظمة لعملها.

ما هي الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق؟

تشمل الاستثناءات عددًا من الأنشطة التي يعتمد عليها المواطنون في الحصول على السلع الأساسية بصورة مستمرة، ومن بينها محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

كما تشمل محال بيع الفواكه والخضروات والدواجن، وذلك لضمان استمرار توفير المنتجات والاحتياجات الغذائية اليومية للمواطنين.

وتخضع هذه الأنشطة للضوابط المنظمة للعمل، بما يحقق التوازن بين استمرار الخدمات الأساسية والالتزام بالقواعد الخاصة بمواعيد تشغيل الأنشطة التجارية.