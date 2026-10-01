كيف تستخدم خرائط جوجل بدون إنترنت؟ وما الخدمات التي لا تعمل؟

قد يتعرض مستخدمو الهواتف لانقطاع الإنترنت أثناء السفر أو القيادة في أماكن ضعيفة التغطية، لكن ذلك لا يعني فقدان القدرة على الاستعانة بخرائط جوجل، إذ يوفر التطبيق إمكانية تنزيل خرائط مناطق محددة مسبقًا واستخدامها لاحقًا دون اتصال بالشبكة.

وتساعد هذه الخاصية في الوصول إلى الوجهات والتنقل داخل المنطقة التي تم حفظ خريطتها على الهاتف، كما توفر بعض المعلومات الأساسية عن الأماكن، لكنها لا تمنح المستخدم جميع المزايا المتاحة عند الاتصال بالإنترنت.

خطوات استخدام خرائط جوجل دون إنترنت

يتطلب استخدام الخرائط دون اتصال تنزيل المنطقة المطلوبة قبل فقدان الإنترنت، لذلك يجب تنفيذ الخطوات التالية أثناء الاتصال بالشبكة.

ويبدأ المستخدم بفتح تطبيق خرائط جوجل والبحث عن المدينة أو المنطقة التي يريد استخدامها لاحقًا، ثم الضغط على اسم المكان أو شريط المعلومات الخاص به.

بعد ذلك، يختار «المزيد»، ثم يضغط على خيار «تنزيل خريطة بلا اتصال»، لتحديد النطاق الجغرافي الذي يريد الاحتفاظ به على الهاتف.

ويمكن مراجعة الخرائط التي تم تنزيلها في أي وقت من خلال الضغط على صورة الحساب داخل التطبيق، ثم الدخول إلى قسم «الخرائط بلا اتصال»، حيث يمكن إدارة الخرائط المحفوظة أو تنزيل مناطق أخرى.

ماذا تقدم الخرائط عند انقطاع الإنترنت؟

عند فقدان الاتصال، يمكن استخدام الملاحة الخاصة بالسيارات داخل المنطقة التي سبق تنزيلها، والحصول على إرشادات للوصول إلى الوجهة المحددة.

كما يمكن البحث عن عدد من الأماكن ونقاط الاهتمام الموجودة ضمن نطاق الخريطة المحفوظة، والوصول إلى بعض البيانات الأساسية المتعلقة بها، مثل العنوان ورقم الهاتف وساعات العمل.

وتظل بعض خيارات القيادة متاحة أيضًا، مثل اختيار تجنب الطرق السريعة أو الطرق التي تتطلب دفع رسوم، إلا أن بعض البيانات التي تحتاج إلى تحديث مستمر لن تكون متوفرة في وضع عدم الاتصال.

ما المزايا التي تختفي دون إنترنت؟

أهم ما يفقده المستخدم عند الاعتماد على الخرائط دون اتصال هو المعلومات الفورية الخاصة بحركة المرور.

فالتطبيق لن يتمكن من عرض الازدحام الحالي أو اقتراح طرق بديلة بناءً على حالة المرور في اللحظة نفسها، كما أن الوقت المتوقع للوصول يكون تقديريًا ولا يعتمد على بيانات حركة السيارات المباشرة.

كذلك لا تتوفر بعض المعلومات التفاعلية الخاصة بالأماكن، مثل التحديثات الحديثة والتقييمات والصور وصور التجول الافتراضي، وفقًا لما تسمح به الخرائط المحفوظة.

ولا تقتصر القيود على السيارات فقط، إذ إن بعض خدمات المشي والدراجات والمواصلات العامة لا تعمل بالطريقة نفسها عند استخدام الخرائط دون اتصال، كما تتوقف بعض عمليات التكامل مع خدمات مشاركة الدراجات وطلب سيارات الأجرة.

هل يمكن استخدام خرائط جوجل في السيارة دون إنترنت؟

نعم، يمكن استخدام الخرائط التي تم تنزيلها مسبقًا في الحصول على إرشادات القيادة داخل النطاق الجغرافي المحفوظ.

كما يمكن استخدام هذه الخرائط مع Android Auto أو Apple CarPlay لإدخال نقطة الانطلاق والوجهة، بشرط أن تكون الرحلة داخل المنطقة التي تم تنزيلها مسبقًا.

لكن لا ينبغي الاعتماد على وقت الوصول المعروض باعتباره دقيقًا، لأنه لا يأخذ في الاعتبار التغيرات اللحظية في حركة المرور عند عدم وجود اتصال بالإنترنت.

كم تستهلك الخرائط من مساحة الهاتف؟

تختلف مساحة التخزين المطلوبة حسب حجم المنطقة التي يريد المستخدم الاحتفاظ بها على هاتفه.

وقد تحتاج منطقة محدودة إلى بضعة ميجابايت فقط، في حين يمكن أن تتطلب الخرائط التي تغطي نطاقًا جغرافيًا واسعًا عدة جيجابايت.

لذلك، من الأفضل تحديد المنطقة التي يحتاج إليها المستخدم فقط، خاصة قبل السفر، لتجنب استهلاك مساحة تخزين كبيرة دون حاجة.

لماذا ينصح بتنزيل الخريطة قبل السفر؟

تعد خاصية الخرائط دون اتصال من الأدوات المفيدة للمسافرين، خصوصًا عند التوجه إلى مناطق لا تتوفر فيها تغطية مستقرة لشبكات الهاتف.

كما تساعد الميزة في تقليل استهلاك بيانات الهاتف، وهو أمر قد يكون مهمًا عند السفر إلى الخارج أو استخدام باقات إنترنت محدودة.

ولهذا، يفضل تنزيل خريطة الوجهة والمناطق التي سيمر بها المستخدم قبل بدء الرحلة، والتأكد من حفظها بالفعل على الهاتف، حتى يمكن الرجوع إليها في حال انقطاع الإنترنت.