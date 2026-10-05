قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي في مصر اليوم الإثنين
تسلا تقدم موديل 3 2027 بتقنيات جديدة ومحرك أقوى
استقالة وزير النفط الإيراني وسط العقوبات الأمريكية.. وبيزشكيان يعين البديل
إسرائيل تمنع زعيم حزب الخضر البريطاني من دخول أراضيها بسبب موقفه من الصهيونية
مدرب البرتغال لـ كريستيانو: أنا بحاجة إليك.. لا تنهي مسيرتك بهذه الطريقة
تمويلات بـ3.37 مليون دولار.. عبد الرحيم علي: منظمات حقوقية تظهر كغطاء لأنشطة الإخوان
أمطار ورعد ورمال مثارة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات طقس الاثنين والقاهرة تسجل 29
الطقس اليوم.. انخفاض الحرارة وأمطار رعدية والقاهرة 29 درجة
فتح متاحف عسكرية مجانا في مصر حتى 6 أكتوبر .. خريطة الأماكن
شيكابالا: أعود إلى الملاعب في يناير
أمريكا تحشد قوات وطائرات إضافية في إسرائيل.. استعدادات لتصعيد محتمل بالشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد عباس: متوسط العائد على الاستثمار في العاصمة الجديدة تجاوز 30% خلال 10 سنوات

خالد عباس
خالد عباس
محمود زيدان

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة تركز في خطتها المستقبلية على العوائد والاستثمارات وليس فقط على بيع الأراضي، موضحًا أن متوسط العائد على الاستثمار خلال السنوات العشر الماضية تجاوز، وفق حساباته، نسبة 30%.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ هذا العائد هو أحد الأمور التي يمكن البناء عليها في حال حدوث أي طرح للشركة، مشيرًا إلى أن النظرة المستقبلية لا تقتصر على إيرادات بيع الأراضي، وإنما تشمل الاستثمارات التي جرى تنفيذها والشركات التابعة التي أُنشئت بهدف بناء إيرادات مستقبلية للشركة.

وأشار إلى أن أكبر تحدٍ يراه في المرحلة المقبلة هو «إدارة البشر»، موضحًا أن الشركة تحاول تغيير طريقة تعامل الناس والتخلص من الأفكار التي تسير في الاتجاه العكسي بقدر الإمكان. وأضاف أن المكان كله يجري تصويره ومراقبته، وأن الشركة تبدأ في تغيير نمط التعامل داخل العاصمة، خاصة في الحي الحكومي.

وأوضح أن الصورة القديمة للحي الحكومي كانت مرتبطة في أذهان الناس بالأسوار ووجود عناصر أمنية ومنع المواطنين من المرور، لكن الواقع الحالي مختلف، لافتًا إلى أن الحي الحكومي يمكن زيارته دون هذا الشكل القديم. 

وأكد أن الحي الحكومي كله أصبح مراقبًا بالكاميرات، مع وجود مبنى لإدارة تابع لوزارة الداخلية، ومبنى آخر تابع للشركة للتحكم وإدارة هذه المنظومة.

وشدد على أن هذا يمثل تغييرًا في طريقة التفكير، موضحًا أنه لم تعد هناك سيارات تابعة للداخلية موجودة في وسط الحي الحكومي بالشكل الذي كان موجودًا في الصورة القديمة، وأن الشركة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية على إدارة المخالفات في مختلف الأماكن، مختتمًا، بأن الهدف هو تغيير الفكر وطريقة التعامل مع المدينة بما يتناسب مع نموذج الإدارة الجديد.

خالد عباس أخبار توك شو الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

اجازة 6 اكتوبر2026

3 أيام عطلة.. إجازة 6 أكتوبر للحكومة والخاص والبنوك

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

الطقس في مصر

أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا وتحذيرات شديدة

صورة أرشيفية

محافظة الإسكندرية: غلق وتشميع مطعم بفروعه الـ 3 عقب رصد حالات تسمم

الأهلي

3 غيابات في الأهلي أمام بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

حالة الطقس غدا

حالة الطقس لمدة 5 أيام.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار خلال ساعات

بعد سنوات من الإغلاق.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

بعد سنوات من الإغلاق.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

جيش الاحتلال يعلن قـ.تل مشتبه به بزعم محاولة التسلل لموقع تابع له جنوب سوريا

مفتي القدس

مفتي القدس يبحث في الدوحة تطورات الأوضاع في فلسطين

الصين

عقب محادثات مجموعة العشرين.. الصين تجدد دعمها للنظام التجاري متعدد الأطراف

بالصور

محمد حماقي يشعل الإسكندرية بأضخم حفل جامعي.. و"سمعوني" يواصل تصدر المنصات العالمية في 2026

محمد حماقى
محمد حماقى
محمد حماقى

وفاة ساس جوردان نجمة الروك الكندية عن 65 عامًا.. صاحبة «Make You a Believer»

ساس جوردان
ساس جوردان
ساس جوردان

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

فيديو

لما جبريل

لما جبريل عن أزمة مصرية وزوجها الصيني: لا للتعميم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد