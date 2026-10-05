خالد عباس: متوسط العائد على الاستثمار في العاصمة الجديدة تجاوز 30% خلال 10 سنوات

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة تركز في خطتها المستقبلية على العوائد والاستثمارات وليس فقط على بيع الأراضي، موضحًا أن متوسط العائد على الاستثمار خلال السنوات العشر الماضية تجاوز، وفق حساباته، نسبة 30%.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ هذا العائد هو أحد الأمور التي يمكن البناء عليها في حال حدوث أي طرح للشركة، مشيرًا إلى أن النظرة المستقبلية لا تقتصر على إيرادات بيع الأراضي، وإنما تشمل الاستثمارات التي جرى تنفيذها والشركات التابعة التي أُنشئت بهدف بناء إيرادات مستقبلية للشركة.

وأشار إلى أن أكبر تحدٍ يراه في المرحلة المقبلة هو «إدارة البشر»، موضحًا أن الشركة تحاول تغيير طريقة تعامل الناس والتخلص من الأفكار التي تسير في الاتجاه العكسي بقدر الإمكان. وأضاف أن المكان كله يجري تصويره ومراقبته، وأن الشركة تبدأ في تغيير نمط التعامل داخل العاصمة، خاصة في الحي الحكومي.

وأوضح أن الصورة القديمة للحي الحكومي كانت مرتبطة في أذهان الناس بالأسوار ووجود عناصر أمنية ومنع المواطنين من المرور، لكن الواقع الحالي مختلف، لافتًا إلى أن الحي الحكومي يمكن زيارته دون هذا الشكل القديم.

وأكد أن الحي الحكومي كله أصبح مراقبًا بالكاميرات، مع وجود مبنى لإدارة تابع لوزارة الداخلية، ومبنى آخر تابع للشركة للتحكم وإدارة هذه المنظومة.

وشدد على أن هذا يمثل تغييرًا في طريقة التفكير، موضحًا أنه لم تعد هناك سيارات تابعة للداخلية موجودة في وسط الحي الحكومي بالشكل الذي كان موجودًا في الصورة القديمة، وأن الشركة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية على إدارة المخالفات في مختلف الأماكن، مختتمًا، بأن الهدف هو تغيير الفكر وطريقة التعامل مع المدينة بما يتناسب مع نموذج الإدارة الجديد.