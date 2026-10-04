سوزان نجم الدين تكشف كواليس تكريمها في مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

أعربت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن سعادتها بتكريمها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، مؤكدة أن مشاركتها في المهرجان كرئيسة للجنة التحكيم تمثل تجربة مهمة بالنسبة لها.

تجارب سينمائية متنوعة

وقالت سوزان نجم الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إنها تشعر بسعادة كبيرة بهذا التكريم، مشيرة إلى أهمية المهرجان وما يمثله من مساحة للتعرف على تجارب سينمائية متنوعة.

وأوضحت أن السينما الفرنكوفونية تحظى بحضور واعتراف على المستوى العالمي، معربة عن أمنيتها في أن تنال مزيدًا من الاهتمام داخل مصر خلال الفترة المقبلة.

مستوى الأفلام الطويلة

وأشارت الفنانة السورية إلى أن ما يميز السينما الفرنكوفونية هو تنوع الأعمال التي تقدمها، سواء على مستوى الأفلام الطويلة أو القصيرة، فضلًا عن ارتباط جانب منها بالتجربة السينمائية الفرنسية.

تبادل الثقافات والتعرف على المدارس

وأضافت أن المهرجانات السينمائية من شأنها أن تفتح المجال أمام تبادل الثقافات والتعرف على مدارس وتجارب فنية مختلفة، مؤكدة أهمية استمرار هذه الفعاليات في دعم الحركة السينمائية والتقارب بين الفنانين وصناع الأفلام من مختلف الدول.