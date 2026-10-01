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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سوزان نجم الدين تكشف مواهب أبنائها وتجربتها مع التنمر: الفنان أكثر عرضة للانتقادات

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
محمد البدوي

تحدثت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن حياة أبنائها واختياراتهم الدراسية والفنية، مؤكدة أنها تحرص على دعمهم ومنحهم الحرية في اختيار المجالات التي يرغبون في دراستها والعمل بها.

وقالت سوزان نجم الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إن ابنتها تدرس الطب البشري، وتمتلك في الوقت نفسه شغفًا بالغناء والتمثيل والموسيقى، إلى جانب اهتمامها بالإخراج.

وكشفت أن ابنتها خاضت بالفعل تجربة التمثيل بمشاركتها في أحد الأعمال التي جرى تصويرها في سوريا، وكانت تلك المرة الأولى التي تقف فيها أمام الكاميرا وتدخل إلى موقع التصوير، ووصفت التجربة بأنها كانت مميزة.

وأضافت أن أحد أبنائها يدرس الطب، بينما يدرس الآخر إدارة الأعمال، مؤكدة أنها تحترم اختياراتهم الشخصية وتدعم كل واحد منهم في المجال الذي يجد نفسه فيه.

سوزان نجم الدين تتحدث عن التنمر

وتطرقت الفنانة السورية إلى ظاهرة التنمر التي يتعرض لها الفنانون، مشيرة إلى أنها عانت شخصيًا من هذه الظاهرة خلال مسيرتها الفنية، خاصة في فترات صعبة مرت بها سوريا.

وأوضحت أن الظروف التي عاشها المجتمع السوري خلال سنوات الحرب أثرت بشكل كبير على العلاقات بين الناس، وأسهمت في زيادة حالة الانقسام والتوتر داخل المجتمع.

وأكدت أن الشهرة لا تجعل الفنان بعيدًا عن الانتقادات، بل قد تجعله أكثر عرضة للتعليقات السلبية، خاصة مع الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت سوزان نجم الدين إن الفنان يظل معرضًا بشكل مستمر للتعليقات والانتقادات، موضحة أن الوجود تحت الأضواء يجعل التنمر جزءًا من التحديات التي يواجهها أصحاب الشهرة.

التنمر سوزان نجم الدين الطب البشري نهال طايل

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