هيئة الاستثمار: نبحث مع محافظ القليوبية ضم مساحات جديدة لإقامة مناطق استثمارية

قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن افتتاح مركز خدمات الاستثمار رقم 15 للهيئة، والملحق بالمنطقة الاستثمارية في بنها، يمثل حدثًا مهمًا، موضحًا أن المركز لا يقتصر دوره على خدمة المنطقة الاستثمارية فقط، وإنما يخدم محافظات الغربية والقليوبية والمنوفية، التي يبلغ عدد الشركات المسجلة بها في قاعدة بيانات الهيئة نحو 30 ألف شركة.

وأضاف، في لقاء مع عوض الغنام مراسل قناة إكسترا نيوز، ببرنامج "مال وأعمال"، أنّ قرب مركز الخدمات من الشركات والمجتمع المحيط به من شأنه أن يشجع المستثمرين ويسهل عليهم الإجراءات، لافتًا إلى أن المركز متكامل ويقدم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار، بما يشمل التأسيس والتأشير والتعديل، إلى جانب وجود سجل تجاري وتمثيل لنحو 11 جهة تقريبًا.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن المنطقة الاستثمارية في بنها تعد من أبرز المناطق الاستثمارية التابعة للهيئة، وتبلغ مساحتها 46 فدانًا، وتضم نحو 52 مشروعًا ونحو 176 وحدة صناعية، موضحًا أن هناك إمكانية للتوسع فيها، وأنه جرى بحث إمكانية ضم مساحات أخرى أو تحويلها إلى مناطق استثمارية بالتنسيق مع المحافظ.

وأضاف عوض أن المنطقة الاستثمارية في بنها تصدر بنحو 26 مليون دولار خلال عام 2025، رغم أن مساحتها ليست كبيرة، مشيرًا إلى أن هناك مشروعًا قريبًا يجري العمل عليه بالتنسيق مع الصندوق السيادي، وسيكون أكبر بنحو 4 أضعاف المنطقة الحالية، على أن يعلن الوزير تفاصيله لاحقًا.

الاستفسارات القانونية

ولفت إلى أن الهيئة أعلنت أيضًا عن الموقع الإلكتروني الجديد لها، والذي يتضمن نحو 10 منصات، تقدم كل منها خدمة مختلفة، وقد جرى جمعها تحت مظلة واحدة لتسهيل التعامل، إلى جانب توفير خدمة «تشات بوت» تتيح للمستثمر طرح الاستفسارات القانونية المتعلقة بالتأسيس والإجراءات والحصول على إجابات بشأنها، مؤكدًا أن هذه الخدمات متاحة لأي مستثمر، مصريًا كان أو غير مصري، لأن قانون الاستثمار يساوي بينهما.

