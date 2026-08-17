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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها : الاستثمار في العنصر البشري ركيزة أساسية للتميز الأكاديمي

جانب من التكريم
جانب من التكريم
إبراهيم الهواري

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتنمية وبناء قدرات منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب، باعتبار أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التميز الأكاديمي والتطوير المؤسسي.


جاء ذلك خلال قيام رئيس جامعة بنها بتسليم شهادات اجتياز برنامج أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية، والذى تم تنفيذه بالتعاون مع معهد السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بحضور الدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوي بالتزام منتسبي الجامعة بالانضباط وتحمل المسؤولية، وحرصهم على الحفاظ على أصول الجامعة ومنشآتها ومقدراتها، مؤكدا أن توفير بيئة عمل وتعليم آمنة ومنظمة يعد أحد المقومات الأساسية لدعم العملية التعليمية وتحقيق أهداف الجامعة.


كما ثمن رئيس الجامعة جهود الفرق العاملة في مجالات الصيانة والحماية والسلامة، وما تبذله من جهود مخلصة للحفاظ على ممتلكات الجامعة وضمان استدامتها، مشيرا إلى أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع منتسبي الجامعة.


وأضاف «الجيزاوي» أن الحفاظ على أصول الجامعة ومقدراتها يمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية أصيلة لضمان استدامة موارد المؤسسة وتعظيم الاستفادة من منشآتها بالشكل الأمثل، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة ويتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.


وأكد رئيس جامعة بنها استمرار الجامعة في تنفيذ برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة منتسبيها، بما يعزز قدراتهم المهنية ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي، ويدعم جهود الجامعة نحو تحقيق التميز والجودة في مختلف المجالات.

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