تجديد الثقة في 6 نواب من «الشعب الجمهوري» بهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

أسفرت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب عن تجديد الثقة في 6 من نواب حزب الشعب الجمهوري، بمقاعد رؤساء ووكلاء وأمناء سر عدد من اللجان النوعية، وذلك خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

وشملت نتائج الانتخابات تجديد الثقة في النائب اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب، بمنصب رئيس لجنة الشؤون العربية، وتجديد الثقة في النائب محمد سيد الجنيدي، أمين الحزب بمحافظة بني سويف، بمنصب وكيل لجنة الصناعة.

تجديد الثقة في النائب مصطفى البهي

كما شملت تجديد الثقة في النائب مصطفى البهي، أمين أمانة العضوية المركزية بالحزب، بمنصب أمين سر لجنة الصناعة، وتجديد الثقة في النائب محمد يسري عبادة، أمين أمانة الشؤون العربية والأفريقية المركزية بالحزب، بمنصب أمين سر لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب.

وشملت نتائج الانتخابات أيضًا تجديد الثقة في النائبة شذا أحمد حبيب، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بالحزب، بمنصب أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وتجديد الثقة في النائب سعيد منور لحوتي، أمين الحزب بمحافظة البحيرة، بمنصب أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب.

ويواصل نواب حزب الشعب الجمهوري أداء أدوارهم داخل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، بعد تجديد الثقة فيهم خلال انتخابات هيئات المكاتب لدور الانعقاد الجديد.