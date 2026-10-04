خارطة عمل «شباب النواب».. دعم الأندية الشعبية والمنتخبات في الصدارة

أكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن دعم الأندية الشعبية وتطوير منظومة الرياضة المصرية يأتيان في مقدمة أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على الملفات المؤثرة في قطاعي الشباب والرياضة.

وقال مجاهد، في تصريحات صحفية عقب فوزه برئاسة اللجنة بالتزكية للمرة الثانية، إن اللجنة تستهدف تنفيذ خطة عمل طموحة للنهوض بالرياضة المصرية على مختلف المستويات، مع وضع عدد من الملفات الرئيسية ضمن أولوياتها خلال دور الانعقاد الحالي.

المنتخبات الوطنية في صدارة الملفات

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة أن دعم المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب سيكون أحد أبرز محاور عمل اللجنة، خاصة في ظل الاستحقاقات الدولية والقارية المنتظرة.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية على بحث التحديات التي تواجه المنتخبات، والعمل على تذليل العقبات بما يدعم استعداداتها للاستحقاقات المقبلة.

تطوير مراكز الشباب والأندية الشعبية

ولفت مجاهد إلى أن تطوير مراكز الشباب والأندية الشعبية يمثل محورًا أساسيًا في خطة اللجنة، باعتبارها قاعدة مهمة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في المحافظات والقرى.

وأكد أن اللجنة ستبحث عددًا من الأدوات التشريعية والرقابية التي تستهدف دعم هذه المؤسسات وزيادة مواردها المالية، بما يضمن قدرتها على الاستمرار في أداء دورها المجتمعي والرياضي.

الاستثمار الرياضي.. ملف على أجندة «شباب النواب»

وأضاف رئيس اللجنة أن الاستثمار الرياضي سيكون من الملفات التي تحظى باهتمام خلال دور الانعقاد الثاني، بالتوازي مع بحث تطوير التشريعات المنظمة للرياضة بما يتواكب مع المتغيرات العالمية.

وأوضح أن تطوير منظومة الاستثمار في المجال الرياضي يمكن أن يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، وتحويل الرياضة إلى قطاع اقتصادي قادر على توفير فرص عمل جديدة للشباب.

محمد مجاهد: أبواب اللجنة مفتوحة أمام جميع المقترحات

واختتم مجاهد تصريحاته بالتأكيد على أن العمل داخل لجنة الشباب والرياضة سيقوم على التعاون بين جميع أعضائها، والاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات المتعلقة بملفات الشباب والرياضة.

وشدد على أن اللجنة ستواصل أداء دورها التشريعي والرقابي بما يخدم قضايا الشباب ويدعم تطوير الرياضة المصرية، مؤكدًا أن أبوابها ستظل مفتوحة أمام كل الأفكار والمبادرات التي تستهدف الارتقاء بالقطاع.