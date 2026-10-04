جلسة حاسمة للجنة العامة.. اعتراض رئاسي وبيان بشأن قانون «جامعة كيان»

دعا المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اللجنة العامة للمجلس إلى الانعقاد، وذلك عقب رفع أعمال الجلسة العامة التي شهدت اعتماد تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، في مستهل دور الانعقاد الثاني.

اعتراض الرئيس يتصدر جدول المناقشات

وكشفت مصادر برلمانية أن اجتماع اللجنة العامة من المتوقع أن يتناول اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة، إلى جانب مناقشة بيان رئيس الجمهورية بشأن المشروع.

إحالة الملف إلى اللجنة العامة الأسبوع الماضي

وأوضحت المصادر أن ملف مشروع القانون والاعتراض الرئاسي والبيان المتعلق بهما سبق إحالته إلى اللجنة العامة خلال الأسبوع الماضي، تمهيدًا لبحثه ومناقشة ما تضمنه من نقاط خلال الاجتماع المرتقب.

ويأتي اجتماع اللجنة العامة في أعقاب استكمال مجلس النواب تشكيل هيئات مكاتب لجانه النوعية لدور الانعقاد الثاني، بما يمهد لبدء مناقشة عدد من الملفات والتشريعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.