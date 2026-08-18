الصور الأولى للسيارة الجديدة في مصر قبل إطلاق علامة iCAUR

تستعد السوق المصرية، مساء اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026، لاستقبال علامة iCAUR رسميًا، بالتزامن مع الكشف عن أحدث طرازاتها خلال فعالية تقام في District 5 بالقاهرة.

وحصلت صدى البلد على الصور الأولى للسيارة الجديدة التي تستعد العلامة لطرحها في السوق المصرية والتى تأتى ضمن خطط غبور للتوسع بالسوق المصرى بمنتجات جديدة ، حيث تظهر السيارة بتصميم رياضي قوي، وواجهة أمامية بارزة مع مصابيح LED، إلى جانب تصميم مستوحى من سيارات الطرق الوعرة.

وتكشف الصور عن طراز V27، الذي يحمل هوية تصميمية تجمع بين الطابع العصري والقدرات المخصصة للقيادة على الطرق المختلفة، مع حضور واضح للغة التصميم الخاصة بالعلامة الجديدة.

ومن المقرر أن يشهد حفل الإطلاق الرسمي حضور عدد من ممثلي قطاع السيارات والإعلام، في إطار خطة iCAUR للتوسع داخل السوق المصرية وطرح طرازاتها أمام المستهلكين.

وتقام فعالية إطلاق العلامة في مبنى 8 بمنطقة District 5، وسط حضور إعلامي ومجتمعي.

ويأتي دخول iCAUR إلى السوق المصرية في إطار المنافسة المتزايدة داخل قطاع السيارات، خاصة مع تنامي الطلب على السيارات ذات التصميم الرياضي والتجهيزات التكنولوجية الحديثة.