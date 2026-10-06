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برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي يراقبون موهبة آينتراخت فرانكفورت الألمانية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي يراقبون موهبة آينتراخت فرانكفورت الألمانية

نيكو إيليشيفيتش
نيكو إيليشيفيتش
إسلام مقلد

دخل نيكو إيليشيفيتش، الموهبة الألمانية الشابة في صفوف آينتراخت فرانكفورت، دائرة اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية، في مقدمتها برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان وإنتر، في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها اللاعب رغم أن عمره لا يتجاوز 15 عامًا.

برشلونة يراقب تطور إيليشيفيتش

ووفقًا لما أوردته «سكاي سبورت ألمانيا»، يتابع برشلونة تطور إيليشيفيتش عن قرب، ضمن استراتيجية النادي في البحث عن المواهب الشابة القادرة على الوصول إلى أعلى المستويات مستقبلًا.

ولا يقتصر الاهتمام باللاعب على برشلونة، إذ تراقبه أيضًا مجموعة من كبار أندية القارة الأوروبية، في ظل رغبة أكثر من نادٍ في التحرك مبكرًا لحسم مستقبل الموهبة الألمانية.

موهبة متعددة المراكز مع منتخب ألمانيا

ويتميز إيليشيفيتش، الذي يعتمد على قدمه اليسرى، بقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، كما يمثل منتخب ألمانيا تحت 17 عامًا رغم صغر سنه، وهو ما يعكس التطور السريع الذي حققه خلال السنوات الماضية.

وانضم اللاعب إلى أكاديمية آينتراخت فرانكفورت عام 2018، قادمًا من نادي في إف آر جولدباخ، قبل أن يسجل ظهوره الأول مع فريق تحت 17 عامًا عندما كان في الثالثة عشرة من عمره.

ولم يتوقف تطوره عند هذا الحد، إذ ارتقى في سن الرابعة عشرة للمشاركة مع فريق تحت 19 عامًا، ليواصل شق طريقه سريعًا داخل الفئات السنية للنادي الألماني.

آينتراخت فرانكفورت يتحرك لحماية موهبته

يدرك آينتراخت فرانكفورت حجم الاهتمام المتزايد بموهبته الشابة، لذلك تحرك النادي مبكرًا للحفاظ على اللاعب، بعدما أعلن الصيف الماضي توقيع إيليشيفيتش عقدًا طويل الأمد، دون الكشف حينها عن تفاصيل الاتفاق وموعد إتمامه.

وبحسب «سكاي سبورت ألمانيا»، تزداد أهمية العقد مع اقتراب اللاعب من عامه السادس عشر في نهاية أكتوبر، حيث سيتحول الاتفاق الحالي إلى عقد احترافي، ما يمنح النادي فرصة أكبر لضمان استمراره ووضع خطة واضحة لتطويره.

خطة لتجهيز إيليشيفيتش للفريق الأول

ويرغب آينتراخت فرانكفورت في دمج إيليشيفيتش تدريجيًا في أجواء الفريق الأول، تمهيدًا لمنحه فرصة الظهور مع المحترفين خلال الفترة المقبلة.

ويأمل النادي الألماني في إقناع اللاعب بأن مستقبله القريب يمكن أن يكون في فرانكفورت، في ظل الخطة الموضوعة لتطويره ومنحه الفرصة المناسبة للتدرج نحو الفريق الأول.

منافسة أوروبية على الموهبة الألمانية

في المقابل، يواصل برشلونة متابعة اللاعب عن قرب، وسط منافسة قوية من ريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان وإنتر، لتتحول موهبة إيليشيفيتش، الذي لم يبلغ عامه السادس عشر بعد، إلى أحد الأسماء التي تحظى باهتمام متزايد في سوق المواهب الشابة بأوروبا.

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