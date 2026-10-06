مبابي يسخر من شائعات غضبه من ريال مدريد بسبب الكرة الذهبية

ردّ كيليان مبابي، نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، بسخرية على تقرير صحفي زعم شعوره بالغضب تجاه إدارة النادي الملكي، بسبب عدم حصوله على الدعم الإعلامي الكافي في سباق المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، بالتزامن مع الانتقادات التي تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي.

تقرير يزعم غضب مبابي من ريال مدريد

وكانت إذاعة «راديو ماركا» قد نشرت تقريرًا أشار إلى استياء مبابي من موقف إدارة ريال مدريد، وربط مراسل الإذاعة بين حالة اللاعب خلال ديربي مدريد أمام أتلتيكو وبين شعوره بالإحباط من مسؤولي النادي الإسباني.

وذهبت الرواية إلى أن تصرفات مبابي خلال الفترة الأخيرة عكست حالة من الغضب تجاه إدارة ريال مدريد، بسبب اعتقاده بأنها لم تقدم الحملة الإعلامية المنتظرة لدعمه في سباق المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، التي تعد من أبرز الجوائز الفردية في كرة القدم العالمية.

مبابي ينتظر دعم ريال مدريد في سباق الكرة الذهبية

وبحسب التقرير، كان مبابي ينتظر من ريال مدريد التحرك إعلاميًا لدعمه بقوة في المنافسة على الكرة الذهبية، خاصة مع وجود عدد من النجوم ضمن قائمة المرشحين للجائزة.

كما تطرق التقرير إلى موقف زين الدين زيدان، مدرب منتخب فرنسا، مشيرًا إلى أن مبابي كان مستاءً أيضًا من عدم إظهار المدرب دعمًا واضحًا له، في ظل وجود عثمان ديمبيلي ضمن المرشحين للمنافسة على الجائزة.

مبابي يرد بسخرية على التقرير

لكن مبابي قرر الرد بنفسه على هذه التكهنات، واضعًا حدًا للرواية بطريقة ساخرة، حيث علّق على منشور «راديو ماركا» عبر حسابه على «إنستجرام».

وكتب مهاجم ريال مدريد ساخرًا: «نعم، حسنًا.. نعم، وكنت غاضبًا أيضًا من العمة الكبرى!»، وأرفق تعليقه برموز تعبيرية ضاحكة، في إشارة واضحة إلى عدم جديته مع ما ورد في التقرير.

ضغوط وانتقادات حول مبابي

ويأتي رد مبابي في وقت يواجه خلاله اللاعب بعض الضغوط والانتقادات من جانب جماهير ريال مدريد، عقب تعرضه للإصابة مع منتخب فرنسا أمام تركيا خلال فترة التوقف الدولي، قبل عودته إلى العاصمة الإسبانية.

وبعد عودته إلى مدريد، غادر مبابي مقر تدريبات ريال مدريد وحصل على فترة راحة، وسط حالة من الجدل حول وضعه، لكنه اختار تجاهل الانتقادات والتركيز فقط على الرد على الرواية التي تحدثت عن وجود خلافات مزعومة بينه وبين إدارة النادي الملكي.